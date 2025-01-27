TÜİK, inşaat, hizmet, perakende ve ticaret sektörlerinde güven endeksi verilerini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
TÜİK, inşaat, hizmet, perakende ve ticaret sektörlerinde güven endeksi verilerini açıkladı

TÜİK, ocak ayında bir önceki aya göre güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 2,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 ve inşaat sektöründe yüzde 2,6 arttığını bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında bir önceki aya göre güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 2,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 ve inşaat sektöründe yüzde 2,6 arttığını bildirdi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,5 artarak 116,5'e perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 artarak 114,5'e ve inşaat sektöründe yüzde 2,6 artarak 91,7'ye ulaştı.

Güven endeksleri 0-200 aralığında ölçülüyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

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