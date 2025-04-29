TÜİK işsizlik oranını açıkladı! (29 Nisan 2025)

TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması Mart sonuçlarını paylaştı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi olarak ölçüldü. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %7,9 seviyesinde oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %10,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %49,2 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak %49,2 olarak belirtildi. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %31,9 olarak belirlendi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İşgücü 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %53,4 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6 iken kadınlarda %35,7 olarak açıklandı.



GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15,1 OLDU



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,0, kadınlarda ise %22,6 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %28,8 OLDU



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,1 olarak tahmin edildi.