TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. DİSK'ten yapılan açıklamaya göre ise; Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 33'e yaklaştı ve işsiz sayısı 13 milyon 400 bine yükseldi. Bu da geniş tanımlı işsizlikte hem oransal hem de sayısal olarak bütün zamanların en yüksek düzeyinin yaşandığını ortaya çıkardı.

TÜİK'in rakamlarına göre, işsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,4 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalıp 32 milyon 452 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti. İş gücü, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 71,3 iken, kadınlarda yüzde 36 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 16,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 41,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 32,9 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak yüzde 32,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 23 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak gerçekleşti.