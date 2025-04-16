TÜİK, Mart ayındaki konut satışlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795 oldu.

TÜİK, mart ayına ait konut satış fiyat istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak, 110 bin 795 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak, 110 bin 795'e çıktı. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-MART DÖNEMİNDE YÜZDE20,1 ARTTI

Konut satışları, Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak, 335 bin 786 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 oranında artarak 18 bin 225 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 olarak hesaplandı. Ocak-Mart dönemindeki ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 oranında artarak, 51 bin 729 oldu. Mart ayında 4 bin 331, Ocak-Mart döneminde ise 12 bin 143 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 92 BİN 570 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artarak, 92 bin 570'e çıktı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,6 olarak gerçekleşti, Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında artarak 284 bin 57 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 33 BİN 307 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında azalarak 33 bin 307 hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,1 oldu. İlk el konut satışları, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında artarak 99 bin 876'yı buldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 77 BİN 488 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında artarak 77 bin 488'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,9 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 oranında artarak 235 bin 910 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA MART AYINDA BİN 574 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında azalarak, bin 574 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 635 ile İstanbul, 496 ile Antalya ve 141 ile Mersin olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında azalarak 4 bin 578 oldu. Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, sırasıyla 275 ile Rusya Federasyonu, 153 ile İran ve 124 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.