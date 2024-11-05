TÜİK mevsimsellikten arındırılmış eflasyonu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu geçen ay açıklamaya başladığı mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verilerinin ikincisini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ekim ayına ait mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri duyuruldu. TÜFE, ekim ayında yüzde 2,51 oranında artarak haziran ayından bu yana en düşük düzeydeki aylık artış oranına ulaştı. Bu sonuç, eylül ayında açıklanmaya başlanan mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verilerinde gözlenen yüzde 2,73'lük artışın ardından önemli bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Analistler, bu verilerin özellikle kış aylarına girerken fiyat hareketleri üzerindeki etkilerini dikkatle izlemeyi sürdürüyor. TÜFE’nin mevsim etkisinden arındırılarak hesaplanması, fiyat artışlarının analiz edilmesinde daha sağlıklı bir veri sunarken, enflasyon oranının önümüzdeki aylarda hangi seviyelerde seyredeceği merakla bekleniyor.