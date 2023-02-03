Hangisi doğru söylüyor. Aradaki fark dağlar kadar

Türkiye İstatistik Kurumu bugün hem aylık hem de yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu ENAG da TÜİK gibi enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu. Her iki kuruluş arasında dağlar kadar fark olduğu ortaya çıktı. Hemen akıllara su soru geldi. Kim doğru söylüyor.

TÜİK'e göre yıllık enflasyon düşmüş, ENAG'a göre yükselmişti. Türkiye İstatatistik Kurumu'nun verilerine göre aylık enflasyonun yüzde 6,65'ti. TÜİK yıllık enflasyonu düşürürken, yüzde 57,68 olarak açıkaldı. ENAG'a göre bu durum tam tersi. ENAG yıllık enflasyonu yüzde 121.62 olarak açıkladı. Her iki kuruluş arasındaki yüzde 63,94 olarak kayıtlara geçti.. ENAG rakamları TÜİK'in verilerinden yüzde 63,94 fazla olarak kayıtlara geçti.

AYLIK ENFLASYONDA DA FARK VAR

TÜİK yılın ilk ayının enflasyonunu yüzde 6,65 olarak açıkladı. TÜİK'de önce ocak enflasyonunu ENAG ise rakamı yüzde 9,26 olarak kamuoyuna açıkladı. Her iki kuruluş arasında fark vardı. Bu fark yüzde 2,61 olarak kayıtlara geçti. Vatandaş bu durum karşısında TÜİK market nerede gidip oradan alışveriş yapalım demekten kendini alamadı.