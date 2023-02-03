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Hangisi doğru söylüyor. Aradaki fark dağlar kadar

TÜİK ve ENAG rakamları arasında dağlar kadar fark var. TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 57,68 ocak ayı enflasyonunu ise yüzde 6,65 çıkarttı. Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre 12 enflasyon yüzde 121.62 olurken aylık enflasyon ise ocakta yüzde 9.26 oldu. TÜİK ile ENAG arasında yıllık enflasyonda yüzde 63,94, aylık enflasyonda ise yüzde 2,61 fark var. Kim doğru söylüyor.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:41
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TÜİK mi? ENAG mı? Hangisi doğru söylüyor.

Hangisi doğru söylüyor. Aradaki fark dağlar kadar
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Türkiye İstatistik Kurumu bugün hem aylık hem de yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu ENAG da TÜİK gibi enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu. Her iki kuruluş arasında dağlar kadar fark olduğu ortaya çıktı. Hemen akıllara su soru geldi. Kim doğru söylüyor. 

TÜİK'e göre yıllık enflasyon düşmüş, ENAG'a göre yükselmişti. Türkiye İstatatistik Kurumu'nun verilerine göre aylık enflasyonun yüzde 6,65'ti. TÜİK yıllık enflasyonu düşürürken, yüzde 57,68 olarak açıkaldı. ENAG'a göre bu durum tam tersi.  ENAG yıllık enflasyonu yüzde 121.62 olarak açıkladı. Her iki kuruluş arasındaki yüzde 63,94 olarak kayıtlara geçti.. ENAG rakamları TÜİK'in verilerinden yüzde 63,94 fazla olarak kayıtlara geçti. 

AYLIK ENFLASYONDA DA FARK VAR

TÜİK yılın ilk ayının enflasyonunu yüzde 6,65 olarak açıkladı. TÜİK'de önce ocak enflasyonunu ENAG ise rakamı yüzde 9,26 olarak kamuoyuna açıkladı. Her iki kuruluş arasında fark vardı. Bu fark yüzde 2,61 olarak kayıtlara geçti. Vatandaş  bu durum karşısında TÜİK market nerede gidip oradan alışveriş yapalım demekten kendini alamadı. 

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Uyandırma Servisi
3.02.2023 11:38
Enflasyonu belirleme yöntemini ve nasıl hesapladığını açıklamayan,TÜİK'in doğru söylemediğini tüm dünya biliyor.  
 
Bülent
3.02.2023 11:29
TÜİK e inanan makarna zehirlenmesi geçirmiş akıl fukarası kimselerdir  
 
Yalçın Türk
3.02.2023 11:24
tabiki Tüik'e inanmıyoruz.. sokaklarda başka bir enflasyon var..  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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