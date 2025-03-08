TÜİK rakamları verdi! O ilde kadın nüfusu erkekleri geçti

Kaynak: İHA
TÜİK rakamları verdi! O ilde kadın nüfusu erkekleri geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas'ta nüfusun yüzde 49,87'si erkeklerden, yüzde 50,13'ü ise kadınlardan oluştuğunu ortaya koyarak kadın nüfusunun erkekleri geçtiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Kadın" adlı çalışmasını kamuoyuyla paylaştı.

Nüfusu 2023 yılına göre 13 bin 394 kişi azalarak 637 bin 7 kişiye gerileyen Sivas'ta 317 bin 652 erkek, 319 bin 355 de kadın yaşıyor. Oransal olarak değerlendirildiğinde Sivas'ta nüfusun yüzde 49,87'si erkeklerden, yüzde 50,13'ü ise kadınlardan oluştu.

"İstatistiklerle Kadın" adlı çalışmada, il ve cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaşına dair veriler de paylaşıldı. Sivas'ta 2024 yılında erkeklerde ilk evlenme yaşı 28, kadınlarda ise 25,6 olarak kayıtlara geçti.

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