TÜİK: Sanayi üretim endeksi 2025 Ocak ayında yıllık ne kadar oldu?

Kaynak: ANKA
TÜİK: Sanayi üretim endeksi 2025 Ocak ayında yıllık ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2025 Ocak ayına ilişkin verilerine göre, sanayi üretimi Ocak ayında yıllık yüzde 1,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2025 Ocak ayına ilişkin verilerine göre, sanayi üretimi Ocak ayında yıllık yüzde 1,2 arttı.

TÜİK, Ocak 2025 Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,0 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

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