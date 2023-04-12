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Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı

İhracat birim değer endeksi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 yükselirken ithalat birim değer endeksi yüzde 8,2 düştü.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:52
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TÜİK şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı

Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumunun, şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi şubatta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 4,6 yükseldi.

Endeks, Şubat 2022'ye göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8 ve yakıtlarda yüzde 1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 8,2 geriledi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 25,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 düştü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi şubatta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 azaldı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 gerilerken yakıtlarda yüzde 15,8 arttı.

İthalat miktar endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 20 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 30, yakıtlarda yüzde 16,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,5 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,5 düşüş gösterdi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

6 Şubat'taki depremler nedeniyle, ekonomik verilerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmasına ilişkin metodolojik uygulama gerçekleştirildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocakta 149,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,3 azalarak, şubatta 132,3 olarak hesaplandı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl şubatta 140,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10,5 azalarak, 126,1'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocakta 134 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,8 azalarak, şubatta 132,9'a düştü. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl şubatta 104,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 20 artışla bu yılın aynı ayında 125 olarak kaydedildi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl şubatta 74,5 olan dış ticaret haddi, 10,4 puan artışla bu yılın aynı ayında 84,9 olarak kayıtlara geçti.(AA)

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