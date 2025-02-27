TÜİK, Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı

Kaynak: ANKA
TÜİK, Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini duyurdu. Buna göre; ocak ayında 99,7 olan endeks, şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 99,2 oldu.

TÜİK, 2025 yılı Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında yükselerek 102,8 değerini aldı. Ayrıca hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 olurken; perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 oranında gerileyerek 89,3 değerini aldı.

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