TÜİK, Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı

TÜİK, 2025 yılı Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında yükselerek 102,8 değerini aldı. Ayrıca hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 olurken; perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 oranında gerileyerek 89,3 değerini aldı.