TÜİK, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nde (Tarım-ÜFE) Mart 2025 itibarıyla yıllık artış yüzde 31,54, aylık artış ise yüzde 6,91 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2025" verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE geçen ay, bir önceki aya göre yüzde 6,91, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,81 arttı.

Tarım-ÜFE'deki yıllık artış yüzde 31,54, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 40,17 olarak gerçekleşti.

TURUNÇGİLLERDEKİ ARTIŞ YÜZDE 171'İ GEÇTİ

Sektörlere göre bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,36, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,36 artış gerçekleşirken balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,27 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,61, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,30 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,07 artış kaydedildi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 171,38 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,64 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.