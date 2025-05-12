TÜİK: Toplam ciro yıllık yüzde 33,4 arttı

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 33,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 25, inşaat ciro endeksi yüzde 26,3, ticaret ciro endeksi yüzde 37,8, hizmet ciro endeksi yüzde 35,9 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 4,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, inşaat ciro endeksi yüzde 4,6, ticaret ciro endeksi yüzde 5,8, hizmet ciro endeksi yüzde 0,5 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 10,8 ARTTI

Ticaret satış hacmi de mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 9,2 arttı.

Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre de yüzde 5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,1 arttı; perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,4 azaldı. (DHA)