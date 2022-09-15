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TÜİK açıkladı: Konut satışları Ağustos ayında düştü

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 düştü ve 123 bin 491 olarak kaydedildi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:26
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TÜİK verileri açıklandı: Konut satışları Ağustos ayında düştü

TÜİK açıkladı: Konut satışları Ağustos ayında düştü
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Türkiye genelinde konut satışları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Bu verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu.

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

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