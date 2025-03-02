TÜİK'e "enflasyon verilerinin asılsız" olduğu gerekçesiyle açılan dava yarın duruşmalı olarak görülecek

Kaynak: ANKA
TÜİK'e "enflasyon verilerinin asılsız" olduğu gerekçesiyle açılan dava yarın duruşmalı olarak görülecek

Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, TÜİK'e "enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle açtığı dava, Ankara 6. İdare Mahkemesinde yarın duruşmalı görülecek

Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, TÜİK'e "enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle açtığı dava, Ankara 6. İdare Mahkemesinde yarın duruşmalı görülecek.

"TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı ve milyonlarca yurttaşın bu yüzden mağdur edildiği" gerekçesiyle pek çok siyasi parti ve dernek suç duyurusunda bulunurken, eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi emekli Seyfettin Çilesiz de TÜİK’e, enflasyon verilerinin düzeltilmesi için başvurmuştu.

TÜİK'ten yanıt alamayan Seyfettin Çilesiz, "TÜİK’in açıkladığı enflasyonla çarşı pazardaki fiyat artışlarının örtüşmediği, açıklanan düşük enflasyon nedeniyle kendisinin ve emeklilerin aylıklarına düşük zam yapıldığı" gerekçesiyle Ankara İdare Mahkemesinde dava açmıştı.

Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan'ın, yargılamanın duruşmalı yapılması talebi üzerine, Ankara 6. İdare Mahkemesi duruşmayı yarın saat 09.30'da yapacak.

Duruşmada, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.

Öte yandan duruşmaya çok sayıda emekli derneği, sendika, siyasi parti temsilcisi ve milletvekilinin de katılımı bekleniyor.

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