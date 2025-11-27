TÜİK, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi rakamlarını açıkladı. Söz konusu veri, tüketicilerin, sektörlerin, yatırımcıların ve analistlerin genel beklentilerini ve ekonominin geleceğine dair öngörülerini ölçmesi bakımından önem yaşıyor.

Açıklanan verilere göre ekim ayında 98,2 olan güven endeksi kasım ayında ise yüzde 1,3 artarak 99,5’e geldi. Bu rakam, ekonomiye güvenin sınırda kaldığını gözler önüne serdi. Ekonomik güven endeksi 0-200 arasında bir değer alabiliyor. Endeksin 100’ün altında olması ekonomiye ilişkin kötümserliğe, 100’ün üstünde ise iyimserliğe işaret ediyor.

TÜİK’in verilerine göre, bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi %1,6 oranında artarak 85,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 103,2 değerine geldi. Hizmet sektörü güven endeksi %1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.