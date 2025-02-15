TÜİK'i gerçek enflasyon çarptı. Emekli ve çalışanın ahı tuttu

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle, emekli ve asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı derinleşti. Kamu çalışanlarının maaşları, gıda fiyatlarındaki devasa artışla eriyor.

TÜİK, 2024 yılı başında enflasyon oranını yüzde 42,2 olarak açıklarken, bu oranla birlikte kamu çalışanlarının maaşları belirleniyor. Ancak, son dönemlerde enflasyon oranlarının halkın gerçekte yaşadığı ekonomik durumla örtüşmediği sıkça dile getirilmeye başlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, enflasyon verilerinin manipüle edilmiş olduğuna dikkat çekerek, TÜİK’in verilerinin halkın yaşadığı geçim krizini yansıtmadığını söyledi.

TÜİK’teki yemekhanede yapılan fiyat artışı, bu iddiaları somut hale getirdi. 2024 yılı başında bir öğün yemek 93 TL iken, bugüne gelindiğinde fiyatlar yüzde 180 oranında artarak 260 TL’ye çıktı. Bu durum, asgari ücretle çalışanların bile yemekhanede yemek yemekte zorlanmasına yol açtı. Bir asgari ücretlinin maaşı 22 bin 104 TL iken, ailesiyle birlikte sadece öğle yemeği yediğinde maaşının yetmemesi ve 9 bin 100 TL borçlu çıkması gündeme geldi.

Gamze Taşcıer, yaptığı açıklamada, "TÜİK çalışanı kendi kurumunda yemek yiyemez hale gelmişse, halkın yaşadığı geçim krizinin boyutu ortadadır. İktidarın harikalar diyarında hayalflasyon ile ekonomi uçuyor olabilir. Ancak sokaktaki sefalet büyüyor" dedi. Taşcıer, TÜİK’in açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını ve bu durumun toplumun daha geniş kesimlerini zor durumda bırakacağını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, “TÜİK’in manipüle edilmiş enflasyon verileri, halkın yaşadığı gerçeklerle uyuşmuyor. Bu durum, kurum yemekhanesindeki fiyat artışıyla açıkça gözler önüne serildi” diye konuştu. Ayrıca, "Saray rejiminin aparatı haline gelen TÜİK, çalışan asgari ücretlileri bile veresiye yemek yemeye zorladı. Milyonlarca kişi 22 bin 104 TL ile ay sonunu nasıl getirecek?" diyerek, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu.