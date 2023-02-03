TÜİK enflasyonu açıkladı: Yüzde 57,68 Sizin geçindirecek bir aileniz yok mu

TÜİK enflasyon oranını açıkladı. 2022 yılı yüzde 64,27 enflasyon kapatılırken yeni yıl için ilk rakamlar paylaşıldı.

TÜİK verilerine göre, ocak ayında enflasyon aylık yüzde 6,65, yıllık ise 57,68 olarak gerçekleşti. İstanbul'da ocak ayında en çok yeşil soğanın fiyatının arttığı ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 125,53 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.

Yıllık enflasyon, son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyatları ise son 13 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Aralık 2021'de 79,89 olarak kaydedildi.

İSTANBUL'DA EN ÇOK YEŞİL SOĞANIN FİYATI ARTTI

Ocak ayında İstanbul'da fiyatı en çok artanların başında yüzde 54,48 ile yeşil soğan geldi. İkinci sırada yüzde 39,84 ile vapur ücreti, üçüncü sırada yüzde 39,37 ile taksi ücreti, dördüncü sırada yüzde 38,88 ile röntgen çekim ücreti yer aldı.

BAKAN NEBATİ: ENFLASYONDA EN ZORLU DÖNEMİ ARDIMIZDA BIRAKTIK

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir" dedi.

PİRZOLANIN KİLOSU 400 LİRA OLDU

Birçok market ürün fiyatlarını bir süreliğine sabitlemişti. Ancak bu indirimler tüm ürünler için geçerli olmadı. Vatandaşlar markette kuzu pirzolanın fiyat etiketini görünce gözlerine inanamadı. Pirzolanın fiyatı 399,95 TL oldu.

“BENİM ALANIM EKONOMİ”

Sosyal medyada yayılan görüntü akıllarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam TRT yayınında kullandığı sözleri getirdi.

Erdoğan, düşük faiz mesajı vererek, "Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim.

Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz.

Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır.

Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir, ben böyle inanıyorum.

Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada." demişti.