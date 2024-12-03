TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına göre işte emeklinin 5 aylık zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre kasımda enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 çıktı. OVP plana göre yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5 çıkması öngörülmüştü. Ekimde aylık bazda enflasyon yüzde 2,88 artış göstemişti. Yıllık bazda enflasyon ise 48,58 olarak açıklanmıştı.

EMEKLİNİN BEŞ AYLIK ZAMMI ORTAYA ÇIKTI

Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32, Ağustos ayı enflasyonu ise 2,47, eylül ayı enflasyonu ise yüzde 2,97, ekim ayı enflasyonunun da yüzde 2.88 açıklanmasıyla birlikte emeklinin 4 aylık enflasyon farkı belli olmuştu. O rakam da 12,06 açıklandı. Kasım enflasyonunun da TÜİK tarafından duyurulmasının ardından emeklinin 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Buna göre emeklinin alacağı 5 aylık zam oranı 14,53 oldu. Ocak başında açıklanacak Aralık enflasyon rakamıyla birlikte emeklinin altı aylık alacağı zam belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ

En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa Aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14 bin 316 liraya yükselebilir.

Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren zam oranının belirlenmesine bir ay kaldı.

Bugün açıklanan enflasyon verisine göre memur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyon verisi hariç alacakları zam yüzde 10.40 oldu.