TÜİK’e en net tepkiyi Fatih Portakal verdi. Vatandaşın duygularına tercüman oldu

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıklarken TÜİK, yüzde 181,37 olarak açıkladı.

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından TÜİK verilerine dikkat çeken bir tepki gösterdi.

Portakal, TÜİK’in açıkladığı enflasyon seviyesine inanmadığını paylaşımıyla ortaya koydu.

Portakal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

%81 enflasyon TÜİK demiş Hadi oradan!!!

Sosyal medya kullanıcıları ise zöz konusu paylaşımın altına Portakal’a destek verici sözlerle katıldı.

TÜİK YILLIK ENFLASYONU AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, yıllık olarak yüzde 80,21 olarak gerçekleşti.

TÜİK'e göre TÜFE Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85 arttı.

TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117 ile ulaştırma oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 27 ile haberleşme oldu.

Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7 artışla sağlık oldu; onu yüzde 6,5 ile sağlık izledi.

TÜİK tüketici fiyatları verileriyle birlikte üretici enflasyonunu yansıtan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini de yayımladı. Buna göre Ağustos ayında (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 143,75; aylık yüzde 2,41 arttı.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 153,28, imalatta yüzde 125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348,39 ve su temininde yüzde 90,01 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK'e göre ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 127,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 124,14, enerjide yüzde 303,48 ve sermaye malında yüzde 96,53 artış yaşandı.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 181,37

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıkladı.

ENAG'a göre Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5,86 arttı. 2022'nin başından bu yana ise bu oran yüzde 91,62 oldu.