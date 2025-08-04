TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verisi belli oldu! (4 Ağustos 2025)

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre temmuz ayında aylık bazda yüzde 2.06 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 33.52 oldu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.

HAZİRAN AYINDA DÜŞÜK AÇIKLANMIŞTI

Geçtiğimiz Haziran ayına göre enflasyonda TÜİK sürpriz yaparak yüksek gösterdi. Haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 artış yaşanırken, Yıllık enflasyon yüzde 35,05 olmuştu.

ENAG ise temmuz ayı için enflasyonu aylık yüzde 3.75 artırırken yıllık bazda yüzde 65.15 olarak açıkladı.

ENFLASYON BELLİ OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %27,95 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,95 artış, ulaştırmada %26,57 artış ve konutta %62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,94, ulaştırmada %4,35 ve konutta %9,03 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %33,77 ARTTI, AYLIK %1,82 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,51 artış olarak gerçekleşti.