TÜİK'ten "inek sütü" toplanma rakamları: Mayıs ayında 999 bin 348 ton

Kaynak: ANKA
TÜİK'ten "inek sütü" toplanma rakamları: Mayıs ayında 999 bin 348 ton

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre, mayıs ayında ticari süt işletmelerince 999 bin 348 ton inek sütü toplandı.

TÜİK, 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında yüzde 1,9 oranında artarak 999 bin 348 ton oldu.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,3, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,9 arttı. Yoğurt üretiminde yüzde 7,8, içme sütü üretiminde yüzde 8,8, tereyağı ve sadeyağ üretiminde de yüzde 22,6 artış oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,2, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,8, yoğurt üretimi yüzde 4, içme sütü üretimi yüzde 3,8, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 9,9 arttı.

Bir önceki ay 142 bin 948 ton olan içme sütü üretimi, mayıs ayında yüzde 8,2 oranında azalarak 131 bin 232 ton olarak gerçekleşti.

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