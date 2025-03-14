TÜİK'ten inşaat üretimi açıklaması: Yıllık yüzde 15,5 arttı

Kaynak: ANKA
TÜİK'ten inşaat üretimi açıklaması: Yıllık yüzde 15,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2025 Ocak dönemine ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi" verilerine göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 15,5 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Ocak ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi" verilerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 9,9 arttı.

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