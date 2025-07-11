TÜİK'ten ticaret satış hacmi açıklaması: Yıllık yüzde 19,2 arttı!

Kaynak: ANKA
TÜİK'ten ticaret satış hacmi açıklaması: Yıllık yüzde 19,2 arttı!

TÜİK, Ticaret Satış Hacim Endeksi’nin Mayıs 2025 verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi yıllık yüzde 19,2, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 17,7 arttı.

Verilere göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 17,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 20,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 17,7 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,3 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,6 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,6 arttı.

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