Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin

Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin
Düzenleme: Elçin Kılıç

Sağlıklı uyku, hayat kalitemizin önemli bir parçasıdır. Uyku düzeninizin bozulduğunu düşünüyorsanız, beslenmenizde yapacağınız küçük değişiklikler uyku kalitenizi artırabilir. İşte iyi bir uyku için tüketebileceğiniz 10 besin ve içecek.

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Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin 1

Badem, sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlarla doludur. Yapılan araştırmalar, bademlerin kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların riskini azalttığını göstermektedir. Ayrıca, bademler uyku düzenini iyileştirebilir. Çünkü bademler, magnezyum açısından zengindir ve magnezyum, uykusuzluk çeken kişilerde uyku kalitesini artırabilir. Ayrıca, bademler melatonin içerir; melatonin, biyolojik saati düzenleyen bir uyku hormonudur. Yapılan çalışmalarda, farelerin badem özü alması durumunda daha uzun ve derin uyudukları gözlemlenmiştir. Bademler, tek başına lezzetli bir atıştırmalık olabilir, ancak birçok farklı şekilde de tüketilebilir.

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Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin 2

Arpa otu, arpa bitkisinin yapraklarından elde edilir ve tüm tahıl ürünleri arasında en fazla lif içeriğine sahiptir. Arpa otu tozu, gamma-aminobütirik asit (GABA) gibi önemli 20 amino asit içerir. GABA, araştırmalara göre sağlıklı uykuya destek olabilir. Arpa otu tozu ayrıca magnezyum, kalsiyum, potasyum, çinko ve triptofan gibi uykuya yardımcı bileşenler içerir. Arpa otu tozu, smoothielere, çorbalara veya omletlere eklenerek tüketilebilir.

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Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin 3

Papatya, Asteraceae familyasına ait bir bitkidir ve çayı, yüzyıllardır uyku problemleri için doğal bir çözüm olarak kullanılmaktadır. Papatya çayı, uykusuzluğu azaltabileceği düşünülen apigenin adlı bir antioksidan içerir. Ayrıca, papatya çayı, iltihaplanmayı azaltarak osteoporoz gibi hastalıkların riskini düşürebilir. Yapılan araştırmalarda, doğum sonrası kadınların iki hafta boyunca papatya çayı içtiklerinde daha iyi uyudukları ve depresyon belirtilerinde azalma yaşadıkları gözlemlenmiştir.

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Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin 4

Ekşi kiraz suyu, Prunus cerasus ağacının meyvesinden yapılır ve melatonin açısından zengindir. Bu özellik, ekşi kiraz suyunun uykusuzluk tedavisinde etkili olmasını sağlar. Yapılan bir çalışmada, uykusuzluk çeken bireyler günde iki porsiyon ekşi kiraz suyu içtiklerinde daha iyi uyudukları ve uyku kalitelerinin arttığı belirtilmiştir. Ayrıca, ekşi kirazlar, inflamasyon hastalıklarını azaltan antosiyaninler içerir.

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Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin 5

Kivi, vitamin C açısından zengin ve sağlıklı bir meyvedir. Yapılan bir çalışmada, iki kivi yedikten sonra katılımcıların daha hızlı uykuya daldıkları, daha uzun uyudukları ve daha kaliteli uyudukları gözlemlenmiştir. Kivi, melatonin, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi uykuya yardımcı bileşenler içerir.

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Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin 6

Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, beyin tarafından triptofanın melatonine dönüşmesine yardımcı olur. Özellikle maltlı süt, uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Araştırmalar, yaşlı bireylerin yatmadan önce maltlı süt içtiklerinde daha iyi uyuduklarını ve gece uyanmalarının azaldığını göstermektedir.

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Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin 7

Somon ve ton balığı gibi yağlı balıklar, uyku düzenini iyileştirebilir. Yağlı balıklar, D vitamini ve omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu besinler, serotonin seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur ve D vitamini eksikliği uyku bozukluklarıyla ilişkilendirilmektedir. Yağlı balıklar, magnezyum, potasyum ve çinko gibi uykuya yardımcı diğer besin maddelerini de içerir.

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Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin 8

Hindi eti triptofan adlı bir amino asit içerir. Triptofan, melatonin ve serotonin üretimine yardımcı olarak daha hızlı uykuya dalmayı sağlar. Araştırmalar, hindi tüketiminin uyku kalitesini artırdığını ve gece boyunca uyanmaların azaldığını göstermektedir.

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Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin 9

Ceviz, protein, lif ve melatonin açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, omega-3 yağ asitleri ve triptofan içerir. Yapılan çalışmalar, cevizlerin uykuya dalmayı hızlandırabileceğini ve uyku kalitesini iyileştirebileceğini göstermektedir.

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Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin 10

Çarkıfelek bitkisiyle yapılan çaylar beyinde GABA seviyelerini artırarak uyku kalitesini iyileştirebilir. GABA, merkezi sinir sistemindeki aktiviteleri yavaşlatarak rahatlamamıza yardımcı olur. Çarkıfelek çayı, anksiyeteyi azaltarak uyku sorunlarını tedavi edebilir.

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