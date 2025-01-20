Tüketeni bebekler gibi uyutan 10 besin

Badem, sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlarla doludur. Yapılan araştırmalar, bademlerin kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların riskini azalttığını göstermektedir. Ayrıca, bademler uyku düzenini iyileştirebilir. Çünkü bademler, magnezyum açısından zengindir ve magnezyum, uykusuzluk çeken kişilerde uyku kalitesini artırabilir. Ayrıca, bademler melatonin içerir; melatonin, biyolojik saati düzenleyen bir uyku hormonudur. Yapılan çalışmalarda, farelerin badem özü alması durumunda daha uzun ve derin uyudukları gözlemlenmiştir. Bademler, tek başına lezzetli bir atıştırmalık olabilir, ancak birçok farklı şekilde de tüketilebilir.