Tüketici artık ikinci el ürün almayı tercih ediyor

TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan “Perakende Pazarının Geleceği ve Küresel Trendler” başlıklı rapor düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

30 ülkede toplam 23 bin kişiyle gerçekleştirilen çalışma, özellikle ikinci el alışverişin, fiyat hassasiyetinin ve markaların yenilikçilik çabalarının tüketici tercihlerini belirleyeceğini ortaya koyuyor. Rapora göre, tüketicilerin yüzde 78’i markaların paket boyutlarını küçülttüğünü ancak fiyatın aynı kaldığını ya da daha yüksek olduğunu fark ediyor.

Yüzde 35’i markaları satın alma kararlarında önemli bir etken olarak görmediklerini belirtirken yüzde 12’si markaların tüketici ile güçlü bağ kurduğunu düşünüyor.

Öte yandan bir diğer dikkat çeken sonuç ise tüketicilerin yüzde 39’u gelecekte daha fazla ikinci el ürün satın alma eğiliminde olacağını belirtiyor.

KÜRESEL PERAKENDE PAZARI 18,6 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım, Gıda, Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanı İzzet Özilhan, dijitalleşme ve otomasyonun iş yapış biçimlerini dönüştürdüğünü, rutin işleri teknolojiye devredip yaratıcı rolleri öne çıkardığını vurguladı.

Pandemi sonrası tüketici beklentilerinin hız ve deneyimi bir arada talep ettiğini belirten Özilhan, çok kanallı satış stratejilerinin artık ayrılmaz hale geldiğini ifade ederek, küresel perakende pazarının 2024’te 18,6 trilyon dolara ulaştığını söyledi. Özilhan, Türkiye’de sektörün GSYH içindeki payının yüzde 14’e yaklaştığını, sektörün 10 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığını ve tedarik zincirinde esnekliğin, sürdürülebilirliğin ve yapay zekâ destekli çözümlerin öncelik kazandığını vurguladı.

TARIMSAL DESTEK YUNANİSTAN’DA 12, TÜRKİYE’DE 3 MİLYAR $

Etkinlikte moderatörlüğünü TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Başkanı Atilla Yerlikaya’nın yaptığı “Perakendenin Küresel Rotası: Uluslararası Dinamikler ve Yerel Yansımaları” başlıklı bir de panel düzenlendi. Panelde konuşan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, işlerin yüzde 80’inin tarım ve hayvancılık ile ilgili olduğu bu dönemde sağlığın önemine dikkat çekti. Özpamukçu, “70 milyon sırf gıda perakendecilerinin kasalarından geçiyor. Datalar nerede ise bireyselleşecek. Siz şunu seversiniz, size şunu sunalım gibi bir yere evriliyor dünya ve Türkiye’de bundan çok uzak bir noktada değil. Şu dönemler herkesi zorlayan dönemler. Karlılıklar törpülendi, yatırım iştahı kesiliyor. Bu alanlar yatırım isteyen alanlar. Enfl asyonla mücadeleyi sadece talebi kısma yoluyla çözme bakış açısından çıkmamız lazım. Arzı artırma yoluyla da enfl asyonu düşünebiliriz. Bizde tarımsal destek 3 milyar doları geçemiyor. Yunanistan 12 milyar dolar destek veriyor sonra niye onlar ucuz biz pahalıyız diye kavga ediyoruz” dedi.