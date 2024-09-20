Tüketici güven endeksi eylülde arttı

TÜİK'ten Tüketici Güven Endeksi verileri...Türkiye İstatatistik Kurumu Tüketici Güven endeksini açıkladı. Buna göre yüzde 2,4 oranında artış yaşandı ve endeks 78,2'ye yükseldi. Ancak 100 ile 200 arasındaki rakamlar tüketicinin güveninin iyimser olduğunu yansıttığı değerlendirildiğinde tüketicinin kötümser olduğu gözlendi.

TÜİK'DEN AÇIKLAMA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, ağustos ayında 76,4 olan tüketici güven endeksi, eylülde yüzde 2,4 oranında artarak 78,2 seviyesine yükseldi. Bu sonuç, mayıs ayından bu yana görülen en yüksek düzey olarak kaydedildi.

HANE HALKI MADDİ DURUM VE BEKLENTİLERDE İYİLEŞME

Verilere göre, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,1 iken, eylül ayında yüzde 2,8 oranında artarak 64,8 seviyesine ulaştı. Bu, hanelerin mali durumlarındaki iyileşmeye işaret ediyor.

Gelecek 12 ay içerisinde hanenin maddi durum beklentisi endeksi de ağustosta 76,6 iken bu ay yüzde 1 oranında artış göstererek 77,4 seviyesine çıktı. Bu durum, tüketicilerin gelecek aylarda mali durumlarında iyileşme beklediklerini ortaya koyuyor.

EKONOMİK BEKLENTİLERDE ARTIŞ

Ağustosta 71,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, eylülde yüzde 4,2 artışla 74,5 seviyesine yükseldi. Tüketiciler, gelecek bir yıl içerisinde ekonomik koşullarda daha olumlu bir gelişme bekliyor.

Ayrıca, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ağustosta 94,3 iken eylül ayında yüzde 2 oranında artarak 96,2 seviyesine çıktı. Bu da tüketicilerin dayanıklı mallara yönelik harcama yapma eğilimlerinin arttığını gösteriyor.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEYİ ANLATIYOR?

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında değer arasında değerlendiriliyor. 100’ün altındaki değerler tüketici güveninde kötümser olduğunu gösteriyor. 100’ün üzerindeki değerler ise iyimserliği gösteriyor. Eylül ayında 78,2 seviyesine ulaşan endeks, hala tüketiciye göre kötümser.