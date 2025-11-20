Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında 83,6 iken Kasım ayında yüzde 1,6 oranında artarak 85,0 oldu.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

ALT ENDEKSLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,7 yükselişle 67,7'den 69,6'ya çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ekimde 84,2 iken bu ay yüzde 1,9 artışla 85,7 oldu.

Geçen ay 78,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,3 artışla 79,6 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 104 iken, bu ay yüzde 0,9 yükselişle 105'e çıktı.