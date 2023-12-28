Tüketici kredileri 1,5 trilyon liraya dayandı

BDDK haftalık olarak yayınladığı bültene göre, kredi hacmi 22 Aralık itibarıyla 105 milyar 378 milyon lira artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bültenine göre toplam kredi hacmi 11 trilyon 374 milyar liradan 11 trilyon 479 milyar liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTULAMIYOR

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 497 milyar 904 milyon liraya yükselerek, 1,5 trilyon sınırına dayandı.

Tüketici kredilerinin tutarı, yılbaşından önceki son haftada 16 milyar 722 milyon lira artışla 1 trilyon 497 milyar 904 milyon liraya yükseldi. Bu kredilerin 438 milyar 314 milyon lirası konut, 93 milyar 174 milyon lirası taşıt ve 966 milyar 416 milyon lirası ihtiyaç kredisi olarak kayıtlara geçti. Taksitli kredilerdeki artış ise 16 milyar 827 milyon lira olarak açıklandı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise uçtu. Yılbaşından önceki son haftada kredi kartı alacakları yüzde 1,9 artışla 1 trilyon 99 milyar 778 milyon liraya çıktı.yükseldi.