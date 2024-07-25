Tüketici kredilerinde dikkat çeken düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenini yayınladı. 19 Temmuz haftasında sektörün kredi hacmi 19 Temmuz itibarıyla 41 milyar 557 milyon lira azaldı. Böylece kredi hacmi 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liradan 13 trilyon 915 milyar 501 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise artış gösterdi. Bankaların mevduatı geçen hafta 74 milyar 128 milyon lira artış göstererek, 16 trilyon 747 milyar 35 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 729,3 MİLYAR LİRA OLDU

Her hafta tüketici kredileri artarken, bu hafta dikkat çekin bir düşüş yaşandı. Tüketici kredilerinin tutarı, 19 Temmuz itibarıyla 11 milyar 431 milyon lira düşüş yaşandı. Toplam tüketici kredisi 1 trilyon 729 milyar 272 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 448 milyar 389 milyon lirası konut, 87 milyar 406 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 193 milyar 477 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

BANKALARIN BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI AZALDI

Bankaların bireysel kredi kartı alacaklarında da geçen hafta düşüş yaşandı. Bu düşüş yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti. Bankaların azalışları 1 trilyon 461 milyar 786 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 518 milyar 404 milyon lirasını taksitli, 943 milyar 381 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 13 milyar 323 milyon lira artışla 238 milyar 385 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 180 milyar 901 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 20 milyar 638 milyon lira yükselerek 3 trilyon 23 milyar 363 milyon lira oldu.