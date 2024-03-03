Tüketici örgütlerinden ramazan alışverişi için fiyat uyarısı

Kaynak: AA
Tüketici örgütlerinden ramazan alışverişi için fiyat uyarısı
Tüketici örgütleri, vatandaşlara, ramazan ayında yapacakları alışverişlerde ürünlerin fiyatlarını, son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber alışveriş hazırlıklarının yapılması, hem satıcılar hem de tüketiciler tarafında hareketlilik oluşturdu.
Fakat bu süreçte satıcıların bazıları bunu fırsata çevirerek ürün fiyatlarını yükseltebiliyor ya da tarihi geçmeye yakın ürünleri kolilere ekleyerek satışını yapmaya çalışıyor. Tüketici örgütleri de bu duruma karşı tüketicileri uyardı.
FİYAT MUKAYESESİ YAPILMALI
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, ramazan alışverişi yapan vatandaşların, ürünün farklı satış noktalarındaki fiyatı hakkında önceden araştırma yapması gerektiği önerisinde bulundu.
Küçük, yaklaşan ramazan nedeniyle bazı işletmeler ürün fiyatlarını yükseltebileceğini böyle dönemlerde bazı satıcılar artan talebi fırsata çevirmek istediklerini söyledi.
Alışverişe çıkmadan önce vatandaşların mutlaka ihtiyaç listesi hazırlaması önerisinde bulunan Küçük, bu liste sayesinde ihtiyaca uygun alışveriş yapılabileceklerini belirtti.
FİYAT LİSTESİNE DİKKAT
Küçük, satın alınan ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında bir fark olduğunda hangi fiyat daha düşükse tüketici onun uygulanmasını isteme hakkına sahip olduğunu söyledi.
SON KULLANMA TARİHİ TUZAĞI
Küçük, vatandaşların aldıkları ramazan kolilerinde mutlaka ürünlerin son kullanma tarihinin geçip geçmediğini kontrol etmeleri gerektiğine dikkati çekti.

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