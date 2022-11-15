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Tüketiciler Birliği’nden ''sayaç'' uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, su sayaçlarının bakımının yapılmasından dolayı tüketiciden herhangi bir bedel talep edilmemesi gerektiğini söyleyerek, uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:51
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den sayaç uyarısı

Tüketiciler Birliği’nden ''sayaç'' uyarısı
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Su kuruluşlarının abonelerden su sayacı parasını alma durumunun sadece bir şartla gerçekleşeceğini dile getiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, böyle bir durum için sayacın tüketici tarafından bozulması gerektiğini ifade etti.

Şahin, “Su sayacına herhangi bir bakım yapılmamışsa, korunmamışsa ve su sayacı patlamışsa, yani tüketicinin kullanımından dolayı su sayacı patlamışsa su kuruluşları sadece bundan dolayı su saati sayacının parasını alabilirler. Ancak bunun dışında hiçbir şekilde su sayacının parasını alamazlar. Bozulursa alamazlar, kullanım yanlış olmuşsa alamazlar. Zaten tüketicinin su sayacı ile ilgili bir kullanımı yoktur. Birçok tüketici nerede olduğunu dahi bilmez. Dolayısıyla "bu yanlış kullanılmış", "bozulmasının sebebi tüketici" denemez. Bunlar ücretsiz değiştirilir. Bu değişim için zaten 10 yıllık bir periyot vardır. 10 yılda bir ya tüketicinin talebi ile ya da su kuruluşunun genel kontrolü üzerine sayaçlar ücretsiz değiştirilir. Ancak her ay su sayaçlarının bakımı ile ilgili bir bedel alınıyorsa bu zaten kanuna ve hukuka aykırıdır. Bu kalem de bizzat adı ile yazılma faturalarda diğer diye yazılır. Bir tüketicinin faturasına diğer başlığı adı altında bir kalem gelmişse bunu mutlaka su kuruluşuna buradaki ‘diğer’ nedir? ‘Bu bedel benden dolayı neden alındı?’ diye sormalıdır. Diğer bedelinin alınması sadece ve sadece kişinin kendi arazisindeki ya da kendi mekanındaki hatadan kaynaklı bir bakım yapılmışsa o zaman olur. Onun dışında bir ücret alınamaz. Dolayısıyla tüketicileri faturalarına dikkat etmeleri lazım. Eğer böyle bir bedel gelmişse itiraz etmeleri lazım” ifadelerini kullandı.

“İTİRAZLARINIZIN TAKİBİNİ YAPIN”

Su kurumlarına yapılan itirazın mutlaka takibinin yapılması gerektiğini söyleyen Şahin, “İtiraz konusunda zaten ciddi sıkıntılar var. Bunun sadece su kuruluşları ile ilgili değil. Bu bakım için yapıldı deniyor ve bitiyor. Fakat burada takibinin yapılması lazım. Tüketici bu cevapla tatmin olmamalı ve bunun takibini yapmalı. Yani örneğin bir su patlamışsa bunun takibini yapılması gerekiyor. Bu patlamanın bir belgesi olur. Bu su sayacının bir numarası olur. O nokta ile ilgili tutanak tutulması lazım. Yani eğer ki benim su sayacım patlamışsa su kuruluşunun ilgilileri benimle bir tutanak tutacaklar. Tutanakları imzalattıracaklar ki bunun patladığı belgelensin. Bunun dışında patladı ya da tüketici hatası diye savunma yapılıyorsa, bu doğru değildir. Baştan salma savunmalara ve baştan atmalara itibar edilmemesi lazım” şeklinde konuştu.

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