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Tüketiciler internet alışverişlerinden şikayetçi

Tüketici şikayetlerinde ilk sırayı internet alışverişleri olarak da bilinen "mesafeli sözleşmeler" aldı. Bunu "ayıplı mal ve hizmetler" ile ticari reklam ve ilanlar ile haksız ticari uygulamalar" izledi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 14:45
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Tüketiciler en çok internet alışverişlerini şikayet etti

Tüketiciler internet alışverişlerinden şikayetçi
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Tüketici şikayetlerinde ilk sırayı internet alışverişleri olarak da bilinen "mesafeli sözleşmeler" aldı. Bunu "ayıplı mal ve hizmetler" ile ticari reklam ve ilanlar ile haksız ticari uygulamalar" izledi.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerinden yapılan derlemeye göre, tüketiciler, CİMER, e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru gibi yöntemlerle pek çok konudaki şikayetlerini Ticaret Bakanlığı'na ulaştırıyor.

Bu kapsamda, geçen yıl Bakanlığa devre tatil, paket tur, kampanyalı satış, iş yeri dışında satış, mesafeli satışlar, tüketici kredisi, konut finansman kredisi, kredi kartları, süreli yayın, abonelik, ayıplı mal ve hizmet gibi konularda 130 bin 680 tüketici şikayeti başvurusu yapıldı.

Şikayetlerde ilk sırayı 35 bin 20 başvuruyla "mesafeli sözleşmeler" aldı. Mesafeli sözleşmeler kapsamında, internet alışverişleri gibi satıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmadan uzaktan iletişim araçları yoluyla kurulan sözleşmeler yer alıyor.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER 10 BİNİN ÜZERİNDE ŞİKAYET EDİLDİ

Bakanlığa ulaşan tüketici şikayetlerinde ikinci sırayı ise 28 bin 576 başvuruyla "ayıplı mal ve hizmetler" alırken bunu 17 bin 943 şikayetle "ticari reklam ve ilanlar ile haksız ticari uygulamalar" takip etti.

Tüketicilerin sorun yaşadığı bir diğer alan ise 10 bin 208 şikayetle "satış sonrası hizmetler" oldu. Tüketici hakem heyetleri, taksitli satışlar, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, piramit satış, abonelik sözleşmeleri ve ön ödemeli konut satış sözleşmeleri de fazla şikayet alan konular olarak öne çıktı.

GÜNDE BİN ÇAĞRI CEVAPLANIYOR

Öte yandan, Bakanlığın "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" da tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm yollarının sunulduğu ve uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirildiği çağrı merkezi uygulaması olarak hizmet veriyor.

Bu uygulamayla tüketicilerin kendilerine yönelik işlemler ve uygulamalardan doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda haklarını çekinmeden arayabilmeleri amaçlanıyor.

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