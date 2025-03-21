Tüketiciler için güvenli alışveriş ipuçları! İşte uzman görüşleri...

Prof. Dr. Harrington, tüketicilerin genellikle ambalajlarda kullanılan pazarlama stratejileri nedeniyle yanlış yönlendirildiğini belirterek, "Ürünlerin ambalajlarındaki ifadeler, kulağa ne kadar sağlıklı gelse de içeriği ve etiket bilgilerini detaylıca incelemek çok önemli" dedi.

Özellikle "az yağlı", "şekersiz" ya da "glütensiz" gibi ibarelerin, ürünün içerdiği diğer katkı maddelerini gizleyebileceğine dikkat çekti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: YANILTICI ÜRÜN ETİKETLERİNİN ETKİLERİ

Journal of Consumer Research'te yayımlanan bir çalışma, "sağlıklı" etiketiyle pazarlanan ürünlerin daha fazla tüketildiğini ve bu durumun obezite gibi sağlık sorunlarını artırabileceğini ortaya koydu.

British Medical Journal (BMJ) 'da yer alan bir araştırma, "düşük kalorili" olarak pazarlanan birçok ürünün, yüksek oranda yapay tatlandırıcı içerdiğini ve bu durumun uzun vadede metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği vurgulamakta.

Food Quality and Preference dergisindeki bir başka çalışma, doğal ya da organik ibareleri bulunan ürünlerin fiyatlarının, benzer içerikteki standart ürünlere oranla %30’a kadar daha pahalı olduğunu ve tüketiciyi gereksiz harcamaya yönlendirdiğini göstermekte.

TÜKETİCİLER İÇİN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İPUÇLARI

1. Etiket Okuma Alışkanlığı: Ürünlerin içindekiler listesini ve besin değerlerini detaylıca inceleyin. Özellikle şeker ve sodyum oranlarına dikkat edin.

2. Kısa İçerik Listesine Dikkat: Daha az bileşen içeren ürünler genellikle daha doğal ve sağlıklıdır.

3. Pazarlama İfadelerine Temkinli Yaklaşın: "Doğal" ve "organik" gibi ifadeler, her zaman ürünün gerçek sağlık değerini yansıtmayabilir.

4. Fiyat ve Değer Kıyaslaması Yapın: Daha yüksek fiyata sahip bir ürünün her zaman daha iyi olmadığını unutmayın.

5. Uzman Önerileri: Belirli bir diyeti ya da sağlık gereksinimini takip ediyorsanız, bir beslenme uzmanına veya doktora danışarak ürün seçimi yapın.

BİLİNÇLİ SEÇİMLERLE SAĞLIK VE EKONOMİ DENGELEMESİ

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, marketlerdeki "sağlıklı" gibi etiketlerin her zaman yanıltıcı olabileceğini göstermekte.

Tüketicilerin, pazarlama tuzaklarına düşmemek adına daha bilinçli ve dikkatli olması, hem sağlığı hem de ekonomiyi korumak için kritik önem taşır.

Alışveriş sırasında atacağınız küçük bir adım, büyük sorunların önüne geçebilir.