Mısır fiyatları zirve yaptı. ABD hasadı hava koşullarını etkiledi fiyatlar zıpladı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'de uzmanlar havaların sıcak ve kuru hava koşulları nedeniyle hasat beklentilerini düşürürken küresel arza yönelik endişelerle son işlem gününün ardından bugün de yükselerek 2 ayın zirvesini gördü.

Buğday fiyatları yükselirken soya fasulyesi geriledi. Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları gün içerisinde 6.74 dolar/bushel ile 24 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek değeri gördükten sonra bugün yüzde 0.7 artıda 6.69 dolar/bushel, yani 263.4 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Soya fasulyesi yüzde 0.8 değer kaybederek 14.49 dolar/bushel yani 532.4 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 0.3 yükselerek 8.07 dolar/bushel yani 296.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.