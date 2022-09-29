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Tüketiciler için yeni dönem 1 Ekim’de başlıyor. e-ticarette güvence artırılıyor

Yeni tüketici düzenlemesinin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesiyle kredi sözleşmelerinden mesafeli satışlara, satış sonrası hizmetlerden tüketici hakem heyetlerine kadar pek çok konuda yeni bir dönem başlayacak.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:36
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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'ndaki yeni düzenlemeler 1 Ekim'den sonra yürürlüğe giriyor

Tüketiciler için yeni dönem 1 Ekim’de başlıyor. e-ticarette güvence artırılıyor
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AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Resmi Gazete'nin 1 Nisan 2022 tarihli sayısında yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik öngören yeni düzenleme, tüketicileri daha ileri seviyede korumayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, devre tatiline ilişkin düzenlemeler, kanunun yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi. Kanundaki hükümlerin büyük bölümü ise 1 Ekim'den itibaren uygulamaya konulacak.

Nisandan sonra bunlara ilişkin bazı ikincil düzenlemeler de yapıldı.Kanunla gelen yeni düzenlemeler şunlar:

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin temerrüde düşmesi halinde, tüketiciler lehine düzenleme yapıldı. Tüketicilerin temerrüde düşmesi halinde tüm borcun talep edilebilmesi hususunda sözleşme bedelinin dikkate alınması sağlanarak, ödeme güçlüğüne giren tüketicinin tüm borcunu ödemesinin daha geç talep edilmesi sağlandı.

Tüketicilerin, tüketici kredisi sözleşmelerinde 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sadece krediden yararlanılan döneme ilişkin faizi ödeyerek kapatabilecekleri kredi borçlarında, bu cayma hakkının kullanılmaması nedeniyle faize ilave olarak ödedikleri ücret ve komisyonların maliyetine katlanmaları önlenecek.

Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli sözleşmelerde yapılan faiz oranı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırıldı. Akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda da bu değişikliğin tüketiciye bildirildiği döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren uygulanabilmesine imkan sağlandı.

e-TİCARET ALIŞVERİŞLERİNDE GÜVENCE

Tüketici ve konut kredilerinde bunlarla ilgili olmayan sigortalar ve yan finansal ürün ve hizmetler yasaklandı. Bankaların sigortasız kredi seçeneğini de tüketiciye sunmak şartıyla kredi bağlantılı sigortayı içeren bir teklifi tüketiciye sunabilmelerine olanak tanındı. Tüketicinin bu iki teklifi de kendi iradesiyle değerlendirmesi ve ister sigortalı ister sigortasız teklifi tercih edebilmesi sağlandı.

Ön ödemeli olarak tüketicilere satılan konutun azami teslim süresi 48 aya çıkarılırken sözleşmede belirlenen teslim tarihine uyulması da zorunlu hale getirildi.

Tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde taraf olduğu mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak aracı hizmet sağlayıcılar, tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve takip edebilecekleri kesintisiz bir sistem kuracak. Aracı hizmet sağlayıcıların mesafeli sözleşmelerin bedel tahsilatına da aracılık etmeleri durumunda, bedel kendilerinde kaldığı sürece teslim veya ifa ile cayma hakkının kullanımında satıcı veya sağlayıcı birlikte sorumlu olacak.

YENİLENMİŞ TELEFONA YASAL ALTYAPI

Cep telefonu gibi tüketicilerin sıklıkla değiştirdiği ve ithalatta önemli yer tutan ürünlerin Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri aracılığıyla donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak, en az bir yıl garantili olacak şekilde tüketicilere yeniden satılması sağlanacak.

Yetkili servis istasyonları dışında tüketicilere hizmet sunan özel servis istasyonlarının yetkili servis istasyonu algısı oluşturacak şekilde hizmet vermesinin önlenmesi için buralara fiş, tabela ve broşür gibi her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde "özel servis" ibaresi kullanma zorunluluğu getirildi.

Garanti süresi tamamlandıktan sonra yedek parçanın temin edilememesi, servis istasyonunun bulunmaması gibi gerekçelerle satış sonrası hizmetin verilmemesinin önüne geçilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince tüketiciler, üretici ve ithalatçılardan zararlarının tazminini talep edebilecek.

TÜKETİCİNİN HAK ARAMA İMKANI GENİŞLETİLDİ

Tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı 15 bin 430 liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde karar veren tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde bu tüketicilerin herhangi bir hak kaybına uğramadan o yer kaymakamlıklarına başvuru yapılabilmesine imkan sağlandı.​​​​​​​ Tüketicilerin, tüketici mahkemesine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla hakem heyeti kararlarına karşı yapılacak itirazlarda, kararı veren heyetin bulunduğu yerdeki mahkemenin yanı sıra tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi de yetkili olacak.

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