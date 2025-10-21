

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 808. Sokak'ta alkol aldıktan sonra yere tükürdüğü iddia edilen şahıs ile buna tepki gösteren kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda alkollü şahıs yaralanırken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve yakınları alkollü şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Bir türlü sakinleşmeyen şahıs sürekli olarak karşı tarafa saldırırken, yine polis ve yakınları tarafından engellendi. Yaralanan şahsa olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Polisin incelemesinin ardından şikayet üzerine olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.