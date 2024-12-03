Tülay Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye yanıt: DEM Parti sizden daha fazla Türkiyelidir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "DEM ya Türkiye partisi olacak ya da derdest edilecek" sözlerine ilişkin “Bizleri tehdit edip durmayın. Tehdit edilerek diyalog kurulamaz, öncelikle bunu bilin. DEM Parti, demokrasidir, çözümdür. Farklılıklarımıza rağmen Kürtlüğümüzle, Türklüğümüzle bütün farklı halkların ve inançların bir arada yaşayabildiği bir Türkiyelilik kimliğini savunmaktayız. DEM Parti sizden daha Türkiyelidir, bunu hepiniz bilesiniz” dedi. Hatimoğulları, Suriye'de yaşanan duruma ilişkin iktidara "Neo-Osmanlıcı hayallerinizden vazgeçin" diye seslendi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunan siyasetçi, gazeteci ve yazarlar da katıldı.

Hatimoğulları, 3 Aralık’ın Engelliler Günü olduğunu hatırlatarak, engelliler gününü hatırlatarak, engelliler için parti olarak manifesto hazırladıklarını söyledi. Hatimoğulları, “Bizler engelliler için yeni bir yaşamın mümkün olduğuna canı gönülden inanan bunu da programına alan ve çalışma yürüten bir partiyiz. Yıllardır kangrene dönüşmüş, ihmal edilmiş 10 milyonu aşkın engelli nüfusu yok sayılmaktadır. Engellerin olmadığı yeni bir yaşamı engellilerle birlikte inşa edeceğiz” dedi.

"BAŞVURUYA YANIT ALABİLMİŞ DEĞİLİZ"

Hatimoğulları, geçen hafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek amacıyla Adalet Bakanlığı'na yaptıkları başvuruya ilişkin de "Henüz bu başvuruya yanıt alabilmiş değiliz, bu sürecin takipçisiyiz. Erdoğan geçtiğimiz gün, 'Cesur olacağız, yeni adımlar atacağız' dedi. Bizler de bir cesaret örneği olarak 'İmralı kapılarını açın' diyoruz. Sayın Öcalan ile görüşmeler sağlansın, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun barışına hep beraber çalışalım diyoruz" diye konuştu.

"BİZLERİ TEHDİT EDİP DURMAYIN"

Hatimoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "DEM ya Türkiye partisi olacak ya da derdest edilecek" sözlerine yönelik şunları söyledi: