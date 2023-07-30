Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki performansıyla beğenilen Tülin Ece’nin son fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Tülin Ece kimdir? Ufak Tefek Cinayetler’in yıldızı Tülin Ece estetik mi yaptırdı?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterinin gençliğine hayat veren Tülin Ece oyunculuğu ve güzelliğiyle büyük beğeni toplamıştı. Kariyerine başarılı dizilerde devam eden Ece'nin son halini görenler adeta şaşkına döndü.

Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın'ın olduğu Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Merve karakteri oldukça konuşulmuştu.

İnstagram'da Tülin Ece kullanıcı adını kullanan güzel oyuncuyu kimi 'Tülin Ece' olarak tanırken kimi de 'Tülin Yazgan' olarak biliyor.

Tülin Ece’nin estetikli ve sarışın halleri sosyal medyada çok konuşuldu.

TÜLİN ECE KİMDİR?

28 Şubat 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tülin Ece, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir.

Tülin Ece’nin Oynadığı Diziler

Sefirin Kızı / Menekşe / 2019

Ufak Tefek Cinayetler / 2017-2018

Kırlangıç Fırtınası / İnci / 2017

Bodrum Masalı / İpek / 2016

Yaz'ın Öyküsü / Öznur / 2015

Yılanların Öcü / 2014