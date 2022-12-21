Tuluyhan Uğurlu kimdir? Hangi ilke imza attı?

Tuluyhan Uğurlu 7 yaşında devlet tarafından açılan Harika Çocuklar Sınavını kazanarak yurt dışında yüksek müziği eğitimi yapmaya hak kazandı. Lise ve konservatuvarın ardından eğitimini Viyana Müzik Akademisi’nde tamamladı.

Tuluyhan Uğurlu Akademide master yaparken çok ciddi bir karar vererek klasikleri seslendirmeyeceğini sadece kendi eserlerini seslendireceğini açıkladı.

Canlı konser kayıtlarından oluşan Go With God ve Kutsal Kitaplardan Ayetler isimli ilk iki albümünde hayranı olduğu Bach’dan esinlenerek inanç konularına eğildi.

1996 vizyona giren ve oldukça ses getiren “İstanbul Kanatlarımın Altında” film müziği ile adından söz ettirdi.

Cumhuriyetin 75. yıl kutlamaları için Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri, büyük depremin ardından Şehrin Gözyaşları isimli eserlerini besteledi ve bunları albüm haline getirdi.

Çeşitli belgesel müzikleri de yazan sanatçı son piyano eserlerini Beyazıt’ta Zaman isimli albümde topladı. Aynı dönemde ilk senfonisi olan Senfoni Türk'ü de tamamladı. Bu eserinde senfoni orkestrası, mehter takımı, Türk Müziği enstrümanları ve piyanoyu bir arada kullanarak, Türk Klasik müziğinde bir ilke imza attı.

BİR İLKE İMZA ATTI

Tuluyhan Uğurlu, 2003 yılında Klasik Müzik dünyasında hiç yapılmamışı gerçekleştirerek bir ilke imzasını attı.

Konserlerini konser salonlarının dışına taşıyarak, tarihi mekânlarda gerçekleştirmeye başladı.

Görüntülerle de mekânın tarihinin anlatıldığı bu proje çerçevesinde Nemrut Dağı (2150 Metrede verilen özel konser), Sirkeci Garı, Hattuşa, Truva, Tuşba antik kentleri, Dolmabahçe, Yıldız, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları, Çimenlik Kalesi, Sultanahmet Meydanı, kapalıçarşı gibi tarihi yerlerde konserler verdi.

26 Ağustos 2005 sabahı saat 05.30’da piyanosunu 1753 metrede Kocatepe’ye çıkararak, Atatürk ve şehitler için çaldı.

2005 yılında hazırlanan İstanbul tanıtım filminin müziklerini yaptı.

Diskografi

Go With God (1987)

Kutsal Kitaptan Ayetler (1991)

İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)

Kutsal Kitaplardan Ayetler (1997)

Şehrin Gözyaşları (1998)

Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri (1999)

Beyazıt’ta Zaman (2001)

Senfoni Türk (2002)

Dünya Başkenti İstanbul (2006)

Akdeniz (2009)

Sonsuza Kadar İstanbul (2010)

Best Of Tuluyhan (2017)

Best Of Tuluyhan 2 (2018)