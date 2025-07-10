Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 21 gün sonra süre bitiyor

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için zaman geldi. 1 Temmuz'da başlayan ve bu ay sonuna (31 Temmuz) kadar ödenmesi gereken MTV için ödeme yapılmaması durumunda araç sahiplerini ciddi yaptırımlar bekliyor. Verginin süresinde ödenmemesi halinde hem banka hesaplarına e-haciz işlemi uygulanabiliyor hem de araçlar hakkında yakalama ve bağlama kararı çıkarılabiliyor.

MTV KİMLERİ KAPSIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi; Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafik tesciline sahip kara taşıtları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı uçak ve helikopterleri kapsıyor. Vergi mükellefiyeti, motorlu taşıtın trafik siciline veya hava aracı siciline kayıt ve tesciliyle başlıyor.

Vergilendirmede model yılı, motor hacmi, taşıt değeri, oturma yeri gibi birçok unsur esas alınıyor. 2025 yılına ait vergi tutarları, Dijital Vergi Dairesi üzerinden öğrenilebiliyor.

ÖDEME YAPILMAZSA E-HACİZ BAŞLATILACAK

31 Temmuz’a kadar ödeme yapmayan araç sahiplerine, vergi daireleri tarafından gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, borçlar ödenmediği takdirde, vergi daireleri e-haciz işlemi başlatma hakkına sahip olacak.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILIYOR?

MTV ödemeleri:

www.gib.gov.tr (Dijital Vergi Dairesi),

GİB mobil uygulaması,

Anlaşmalı banka şubeleri ve internet bankacılığı,

PTT şubeleri,

Vergi daireleri;

üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ÖDENMEYEN MTV'DE HACİZ VE ARAÇ YAKALAMA RİSKİ

Dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise ödenmeyen MTV için uygulanacak yaptırımlar.

Buna göre:

% 4,5 gecikme zammı uygulanıyor,

Araç fenni muayeneye sokulamıyor,

Ödeme emri tebliği sonrası 15 gün içinde ödeme yapılmazsa e-haciz uygulanıyor,

Araçlara haciz şerhi düşülüyor,

Trafiğe yazı yazılarak araç hakkında bağlama/yakalama kararı çıkabiliyor,

Haciz işlemi ruhsata işlendiğinden aracın satışı da engelleniyor.

SON TARİH 31 TEMMUZ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödenmezse hem mali hem hukuki yaptırımlar devreye girecek. Araç sahiplerinin bu süreci dikkatle takip etmesi önem taşıyor.

E-HACİZ NEDİR?

e-Haciz, dijital bir haciz yöntemidir ve vergi borçları, trafik cezaları, sigorta primleri gibi ödenmeyen borçlar için uygulanır. Devlet, bankalarla anlaşarak borçlu kişilerin maaşlarına veya hesaplarına blokaj koyabilir.

Ancak, doğrudan hesaplara blok uygulanmaz; önce ödeme emri gönderilir ve borçlu kişinin itiraz edip etmediği beklenir. İtiraz edilmezse, devlet hesabınızdaki yeterli miktarı kontrol eder. Örneğin, 5 bin TL'lik vergi borcunuz varsa ve hesabınızda 10 bin TL varsa, yalnızca borca karşılık gelen tutara blokaj yapılır. e-Haciz, ayrıca kredi gibi finansal işlemlerinizi de engelleyebilir.

ONLİNE MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

GİB’in online hizmetleri sayesinde yapılandırma başvuruları kolayca yapılabiliyor, ödeme planları oluşturulabiliyor ve taksit seçenekleri değerlendirilebiliyor. Bu olanaklar, vatandaşların hem mevcut yükümlülüklerini yerine getirmelerini hem de geçmiş dönem borçlarını düzenli bir şekilde kapatmalarını mümkün kılıyor.

GİB’in resmi internet sitesi üzerinden ödeme yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

www.gib.gov.tr adresine gidin.

Ana sayfada yer alan “MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme” sekmesine tıklayın.

Araç sahibinin T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasını, plakasını ve tescil tarihini girin.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ödemeniz gereken vergi miktarı ekranda görüntülenecektir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖDEME

e-Devlet sistemi üzerinden de MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabilir:

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı MTV Ödeme hizmetini arayın.

Ödeme bilgilerinizi kontrol ettikten sonra işlemi kredi kartıyla tamamlayabilirsiniz.