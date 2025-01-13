Tüm araçların lastiklerini kesen kadın kameralara yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Muğla'da Fatma D. isimli kadın 9 aracın lastiklerini kesti, ortalığı dağıttı. O anlarda ise kameralara yakalandı. Polis, kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla Yatağan ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda ve çevresinde araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler, polis merkezine şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Görüntülerde, lastikleri kesen şüpheli ise bir kadın çıktı. Kadının 52 yaşındaki Fatma D. olduğu belirlendi.

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Görüntülerde, Fatma D.'nin elindeki bıçak ile 9 aracın lastiklerini kesmesi yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, Fatma D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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