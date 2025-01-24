Tüm çalışanları ilgilendiren gelişme, emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? e-Devlet üzerinden bakılıyor

Türkiye'deki milyonlarca çalışanın tahmini olarak alacağı emekli maaşı verileri sisteme yüklendi. Resmi bir sonuç olmasa da emekli olurken alınacak yaklaşık maaşı ifade eden sistem aktifleşti. 3600 prim gün sayısını dolduran çalışan herkes e-Devlet üzerinden tahmini olarak ne kadar maaşa alacağını görebiliyor.

SSK ve Bağ-Kurlulara gelen yüzde 15.75'lik zam yerine tahmini emekli maaşları 2025 yılı itibarıyla gerileme gösterdi.

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HESAPLAMALAR NASIL YAPILDI?

Sisteme yüklenen yeni formülle birlikte emekli olacakların maaşlarının düştüğü görüldü. Tahmini maaşlar son gelen SSK-Bağ-Kur zammı olan yüzde 15.75 eklendiğinde yüzde 13'ün üzerinde gerileme gösterdi. SGK primleri yatan çalışanlar prim ödedikçe düşen maaşla karşılaşmış oldu.

Büyüme, enflasyon, aylık bağlanma oranı formülünden ayrı olarak hesaplamaları örnekle açıklamak gerekirse en son yüklenen maaştan önce görünen maaşın 20 bin lira olduğunu varsayarsak yüzde 25 düşüş yapıldıktan sonra yüzde 15.75 oranında zam eklenerek yeni maaş ortaya çıkıyor.

Bu hesaba göre 20 bin liranın yüzde 25'i 5 bin lira oluyor ve maaş 15 bin liraya düşüyor. Düşen 15 bin lira maaşa yüzde 15.75 oranında zam yapıldığında tahmini maaş 17 bin 362 lira oluyor ve yüzde 13'ün üzerinde maaşta kayıp ortaya çıkıyor.

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NEREDEN SORGULANIYOR?

e-Devlet üzerinden sorgulamalar gerçekleştiriliyor. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-emekli-aylik-bilgisi-hesaplama linkine tıklandığında ilgili alanlar işaretlenerek tahmini emekli maaşı görülebiliyor.

SEBEBİ NE?

Uzmanlar henüz emekli olmamış ancak emekli olacak kişilerin tahmini maaşlarını sorguladığında düşüşle karşılaşmasının ana sebebinin düşen enflasyon, aylık bağlanma oranı ve büyüme oranları olduğu öne sürüyor.

"DÜŞÜK MAAŞ ALINMASINA NEDEN OLACAK"

Uzman isim Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, maaşlarda düşüş yaşanmasına ilişkin yorumda bulundu. Bayram, 2025 yılında emekli olacakların maaşlarının düşük olacağından dolayı sisteme girilen verilerin de bu yönde olduğunu ve çalışanların emekli olduklarında alacakları tahmini maaşlarının düştüğü belirtti.

Bayram'ın açıklamaları şöyle;

"Malumunuz olduğu üzere 2024 yılında emekli olan SGK ve Bağ-Kurlular ile 14 Ocak 2025’e kadar emekli olan memurlar 2025’te ve 15 Ocak 2025 sonrası emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak. Bunun asıl sebebi aylık bağlanma oranı hesaplamasından kaynaklı. Yani ilgili dönemlerde 2025’e göre enflasyonun daha yüksek olması büyümenin daha yüksek olması ve memur maaş artışlarının daha yüksek olması kaynaklıdır. e-Devlet üzerinden emekli olursam ne kadar maaş alırım bölümünden alınabilecek maaş hesaplanabiliyor. Şu anda yeni alan aylık bağlanma oranı sisteme yüklendiği için şimdi emekli olacaklar baktıklarında önceki dönemlere göre daha düşük bir maaş alacağını gördü. Bu yeni verilerle aylık bağlan oranı kaynaklı daha düşük maaş alınmasına neden olacak."