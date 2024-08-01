Tüm cephelerde alarma geçtiler. Eş zamanlı vurabilirler

İsrail Beyrut’ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Fuad Şükür’ü öldürmesi sonrası Tahran’da ise Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’yi öldürdü. Özellikle Haniye’nin öldürülmesi gündeme bomba gibi düşerken İsrailli yetkililerin eş zamanlı saldırı beklediği öğrenildi.

Yediot Ahranot'a konuşan üst düzey İsrailli yetkili güçlü bir karşılık beklediklerini belirterek saldırının gelmesi durumunda ABD'nin başını çektiği uluslararası toplumun sahne arkasından bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için çalıştığını söyledi.

Hamas’tan gelecek bir saldırı durumunda ABD’nin İsrail’i destekleyeceğine dikkat çeken üst düzey yetkili, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy’nin Beyrut’a bir ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

“EŞ ZAMANLI VURABİLİRLER”

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde İran, Lübnan ve Yemen’den eş zamanlı saldırı gelebileceği yönündeki beklenti değerlendirildi. Haberde İsrail güçlerinin eş zamanlı saldırıya karşı üst düzey alarma geçtiği aktarıldı.

İsrail ve ABD arasında son günlerde görüşme trafiğinin hızlandığı vurgulanırken Washington yönetiminin saldırıya karşı Orta Doğu’daki üsleriyle İsrail’i uyarabileceği belirtiliyor.

Olası "balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla" çok yönlü düzenlenecek kapsamlı bir saldırı durumunda İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsini devreye sokmaya hazırlandığı paylaşıldı.