Tüm cephelerde alarma geçtiler. Eş zamanlı vurabilirler

Düzenleme: Kaynak: AA
Tüm cephelerde alarma geçtiler. Eş zamanlı vurabilirler

Hamas’ın Siyasi Büro Şefi Haniye’nin Tahran’da öldürülmesi sonrası İsrail’e eş zamanlı saldırı bekleniyor. İsrail güçleri olası bir saldırıya karışı tüm cephelere alarma geçti.

İsrail Beyrut’ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Fuad Şükür’ü öldürmesi sonrası Tahran’da ise Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’yi öldürdü. Özellikle Haniye’nin öldürülmesi gündeme bomba gibi düşerken İsrailli yetkililerin eş zamanlı saldırı beklediği öğrenildi.

Yediot Ahranot'a konuşan üst düzey İsrailli yetkili güçlü bir karşılık beklediklerini belirterek saldırının gelmesi durumunda ABD'nin başını çektiği uluslararası toplumun sahne arkasından bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için çalıştığını söyledi.

Hamas’tan gelecek bir saldırı durumunda ABD’nin İsrail’i destekleyeceğine dikkat çeken üst düzey yetkili, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy’nin Beyrut’a bir ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

“EŞ ZAMANLI VURABİLİRLER”

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde İran, Lübnan ve Yemen’den eş zamanlı saldırı gelebileceği yönündeki beklenti değerlendirildi. Haberde İsrail güçlerinin eş zamanlı saldırıya karşı üst düzey alarma geçtiği aktarıldı.

İsrail ve ABD arasında son günlerde görüşme trafiğinin hızlandığı vurgulanırken Washington yönetiminin saldırıya karşı Orta Doğu’daki üsleriyle İsrail’i uyarabileceği belirtiliyor.

Olası "balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla" çok yönlü düzenlenecek kapsamlı bir saldırı durumunda İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsini devreye sokmaya hazırlandığı paylaşıldı.

İlgili Haberler
Haniye’nin öldürüldüğü binadan sağ çıktı. Dikkat çeken detay
Hamas lideri Haniye’nin öldürüldüğü konutun görüntüsünü ortaya çıktı
Hamas lideri öldürüldü Türkiye ne yapacak? Savaş yayılacak mı?
Hamas lideri İsmail Heniyye İran'da öldürüldü
Son Haberler
TIR devrildi onlarca koyun telef oldu Yaşam
TIR devrildi onlarca koyun telef oldu
SGK 1 gün bile olursa ceza kesecek. Çalışanlar ve patronlar dikkat Ekonomi
SGK 1 gün bile olursa ceza kesecek. Çalışanlar ve patronlar dikkat
Tek darbeyle yerle bir oldu Gündem
Tek darbeyle yerle bir oldu
Haniye'ye Tahran'da tören. Namazını Hamaney kıldırdı Dünya
Haniye'ye Tahran'da tören. Namazını Hamaney kıldırdı
RTÜK’ten Halk TV’ye İsrail soruşturması Gündem
RTÜK’ten Halk TV’ye İsrail soruşturması
2 milyon uyuşturucu ele geçirildi Gündem
2 milyon uyuşturucu ele geçirildi
Filenin Sultanları ikinci sette galip geldi Spor
Filenin Sultanları ikinci sette galip geldi