Tüm CHP'lier genel merkezde toplanıyor! Flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tüm CHP'lier genel merkezde toplanıyor! Flaş karar

CHP Ankara İl Başkanlığı, tüm CHP’lileri yarın saat 10:00’da partinin genel merkezine çağırdı.

CHP Ankara İl Başkanlığı, tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması başlattığı imza kampanyası kapsamında bir çağrıda bulundu.

İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşım ile bütün partilileri, imza kampanyasına destek olmak için CHP Genel Merkezi'ne davet etti.

"Adayı Yanımızda, Sandığı Önümüzde İstiyoruz" diye başlayan paylaşımda, "Tüm vatandaşlarımızı imza kampanyamıza destek olmak için GENEL MERKEZİMİZE davet ediyoruz. 17 Nisan Perşembe (Yarın) 10.00 CHP Genel Merkez" ifadelerine yer verildi.

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