Tüm cihazlar tehdit altında: Apple’da siber güvenlik alarmı!

AirPlay, Apple’ın cihazlarında bulunan ve aynı ekosistemdeki cihazlar arasında video ses ve görsel paylaşımını daha kolay hale getiren oldukça işlevsel bir teknoloji olarak tanınıyor. Apple kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu kritik gelişme milyonlarca kullanıcıyı da endişelendirdi.

Oligo tarafından Airborne olarak isimlendirilen güvenlik araştırmasında Apple’ın AirPlay protokolü ve üçüncü taraf cihazlarda kullanılan AirPlay SDK'sında tam 23 güvenlik açığı tespit edildi. Üstelik bu açıkların bazıları Uzaktan Kod Yürütme(RCE) olarak bilinen son derece tehlikeli bir saldırı türünü de mümkün kılınabiliyor.



SALDIRIYI ÖRNEKLENDİRDİLER

Bununla birlikte Araştırmacılar, aynı Wi-Fi ağına bağlı olan bir Bose hoparlör üzerinden AirPlay açığını kullanarak ekranına "AirBorne" logosunu yansıttıkları bir RCE saldırısı örneğini paylaştı.

Oligo CTO'su Gal Elbaz, Wired'a konu ile ilgil yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AirPlay çok çeşitli cihazlarda desteklendiği için, yamalanması yıllar alacak veya asla yamalanmayacak çok şey var. Ve hepsi her şeyi etkileyen tek bir yazılım parçasındaki güvenlik açıkları yüzünden."