Tüm dünya ayağa kalksın bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Saat 9'u 5 geçe tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk 1938’de 10 Kasım’da saat 09:05’te hayatını kaybetti. Atatürk’ün vefatının 84. yılı...

10 Kasım 2022 Atatürk’ün vefatı Tüm Türkiye; hatta dünyada anılıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de...

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, daha sonra bir konuşma yaptı.

Cumnhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir defterini: Aziz Atatürk ebediyete intikalinizin 84. yılında sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi geleceğe daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Saldırılar karşısında yılmayacak mücadelemizi karalılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun." sözleriyle imzaladı.

ATATÜRK NEDEN VEFAT ETTİ?

Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılının ilk aylarında iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntılar hissediyor ve sık sık burun kanamaları yaşıyordu. Bu kaşıntıların Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan meydana geldiği düşünüldü ve köşk bu sebeple ilaçlandı. Atatürk kaşıntılar yaşamasından dolayı özel bir kür tedavisi için Yalova Termal'e götürüldü. Götürüldüğü otelde, Atatürk'ü 22 Ocak 1938 günü muayene eden Dr. Nihat Reşat Belger, karaciğer rahatsızlığından şüphelendi ve bazı tetkikler sonucunda Atatürk'e siroz teşhisi koydu. Doktor Belger'in mutlak surette perhiz yapmasını tavsiye ettiği Atatürk, termal otelde olan tedavisine bir süre daha devam etti, ancak doktorların bütün itirazlarına rağmen 1 Şubat 1938'de tedaviyi yarıda bırakarak Bursa'ya gitti. 6 Mart 1938 günü beş doktor Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e bir konsültasyon yaptılar ve siroz hastalığı teşhisi kesinleşmiş oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım sabahı hayata gözlerini yumdu.