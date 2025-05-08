Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Gelin hain pusuya kurban gitti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Gelin hain pusuya kurban gitti!

37 yaşındaki Pilates Eğitmeni Larissa Talle Leoncio, ailesinin kurduğu hain pusuya kurban gitti. aldatıldığını öğrenince boşanmak istedi fakat eşi ve kayınvalidesi tarafından öldürüldü.

Tüm dünyanın konuştuğu olay, Brezilya’nın Ribeirao Preto kentinde yaşandı. 37 yaşındaki genç kadın, aldatıldığını öğrendi. Kayınvalidesi ve eşi planı boşanmaya engel olmak için kadını zehirleyerek öldürdüğü iddia edildi.

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ARAŞTIRMALARI ORTAYA ÇIKTI

Polisin araştırmalarına göre, kayınvalidesi tarım ilacı olarak kullanılan ve "chumbinho" adı verilen ölümcül bir zehri gelininin yemeğine karıştırdı. Kayınvalidenin ise ölümden yaklaşık iki hafta önce zehir ile ilgili araştırma yaptığı belirlendi.

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Eşi Garnica, eve gelip eşini banyoda bulduğunu, doktor olduğu için acil müdahale yapmaya çalıştığı yönünde iddialarda bulundu. Fakat delilleri yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Yayınlanan raporda Larissa'nın kanında zehir izleri bulunduğu ortaya çıktı.

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Aldatıldığı iddiaları doğru çıktı. Doktor kocanın sevgilisi, çiftin yaşadığı dairede çıktı. Polis cinayet şüphelisi olarak 3 şahsı da sorguladı.

Tutuklu olan şahısların işlediği cinayette soruşturma derinleşiyor.

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