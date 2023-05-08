Tüm dünya Devlet Bahçeli’nin muhalefete tehdidini konuşuyor: Vücutlarına mermi alırlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde partisinin Yalova’da düzenlediği mitingde muhalefeti tehdit etti. Bahçeli seçimde Millet İttifakı ve CHP’yi acı bir sonun beklediğini iddia etti. Bahçeli, “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” şeklinde konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"2022 yılının ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine 'hayır' diyerek, esasen terörle mücadeleye 'hayır' diyen, Libya tezkeresine 'hayır' diyerek 'Mavi Vatan'daki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs'ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.

Terörle mücadeleyi durduracaklarını ileri sürüyorlar ancak buna teşebbüs eden vatansızların devrileceklerini zannederim görmüyorlar, göremiyorlar. Meşru ve hukuki savunma haklarımızı yerine getirmek maksadıyla Irak ve Suriye'de görev yapan askerlerimizi çekeceklerini iddia ediyorlar.

Terörist Demirtaş'ı, bebek katilini ve diğer mahkum teröristleri serbest bırakacaklarını açıklıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Başkanı'nın ağzından bu hain ve düşmanca taahhütlere karşı hiçbir tepki bugüne kadar duyulmuş değildir."