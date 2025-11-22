Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, gündemden düşmüyor. Dünyaca ünlü teknik adam, Portekiz Kupası 4. tur maçında 3. Lig ekibi Atletico CP karşısında maçı güçlükle 2-0 kazanmalarına tepki gösterdi. Jose Mourinho karşılaşma sonrası futbolcularını sert bir dille suçladı. Başarılı çalıştırıcının yaptığı “İhanet” göndermesi dünya spor basınını gündemine oturdu.

JOSE MOURINHO DEVRE ARASINDA 4 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin devre arasında 4 oyuncu birden değiştiren Jose Mourinho, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim."

JOSE MOURINHO'DAN İHANET GÖNDERMESİ

Jose Mourinho, açıklamalarının devamında oyuncularının ihanet ettiğini üstü kapalı şekilde dile getirdi.

İşte Mourinho'nun konuyla ilgili sözleri:

"(Rodrigo Rego'nun performansı) Devam edecek, ama ilk 11'de oynar demiyorum, Ajax maçında oynayacak da diyemem; fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum. Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem. Devrede değiştirmeyeceğim iki oyuncudan biriydi. - Diğer futbolcunun Otomendi olduğunu belirtti.."