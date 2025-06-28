Tüm dünya Miçotakis'in görüntülerini konuşuyor. Liderler arasında yalnız kaldı

NATO Zirvesi’nde Miçotakis adeta liderler arasında yalnız kaldı. Beklediği ilgiyi göremeyen ve ne yapacağını bilmez hareketlerle davranan Yunan Başbakan'a ülkesinden tepkiler gecikmedi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in NATO Liderler Zirvesi'nde sergilediği edilgen tutum ve yalnız görüntüsü, Yunanistan’da hem siyasi arenada hem de kamuoyunda tepki çekti.

Zirveden gelen görüntülerde Miçotakis’in diğer liderlerle göz teması bile kurmakta zorlandığı, birçok anı tek başına geçirdiği görüldü. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’la yan yana yürüdüğü anlarda Trump’ın Miçotakis’i adeta yok sayması, Yunan basınında "Yunanistan NATO'da yalnız mı bırakıldı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Ülkenin önde gelen basın platformlarında birçok liderin sıcak diyaloglar ve aktif temaslar kurduğu zirvede Miçotakis’in ne konuşmalara dahil olabildiği ne de diplomatik refleksler gösterebildiği kaydedildi. Alman Başbakan Friedrich Merz’le arasında geçen mesafeli duruş da kameralara yansıdı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde Yunan kullanıcılar Başbakan’ı "figüran" gibi davranmakla suçladı. Paylaşımlarda, "Sanki Nefes almadan önce bile talimat bekliyor gibi' yorumları öne çıktı.

Milliyet'in haberine göre Miçotakis’in bu edilgen görüntüsüne özellikle ülkenin ama muhalefet partisi SYRIZA’dan gelen ilk tepki sert oldu. Parti sözcüsü, "Yunanistan, uluslararası sahnede bu kadar silik bir figüre hiç sahip olmamıştı" derken, bir diğer parti olan PASOK'un lideri Nikos Androulakis ise "Yunan diplomasisinin geleneksel aktif kimliğini kaybetmesi kaygı verici" ifadelerini kullandı. “Miçotakis kendi kararlarını bile başkalarının telkinleriyle alıyor” yorumları sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Zirve öncesinde Türkiye ile Libya arasında imzalanan yeni enerji iş birliği anlaşması da Atina’da tedirginlik yarattı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Libya Ulusal Petrol Şirketi’nin (NOC), Akdeniz’deki dört sahada ortak çalışma kararı alması Yunan basınında "jeopolitik kabus" olarak nitelendirildi. Miçotakis, bu mutabakatı Brüksel’e taşıdı ve AB’den 2019’daki bildirgeye benzer şekilde bu anlaşmanın "hukuksuz" ilan edilmesini istedi. Diplomatik kulislerde Atina’nın artık bölgede etkin bir aktör olmaktan uzaklaştığı ve Türkiye’nin artan etkisinin karşısında Yunanistan’ın yalnızlaştığı yorumları yapılıyor.